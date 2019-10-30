Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.00
70.90
71.04
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.75
72.50
Индексы и котировки Brent
61.61
–0.31 Золото
1487.85
–0.07 РТС
1424.05
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1112
+0.0079
15.10
1.1033
25.10
15.10
03.10

Госдолг Украины вырос до почти $83 млрд 

RT на русском + ещё 5 27 минут назад
Госдолг Украины вырос до почти $83 млрд
Фото: Reuters
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября составлял $82,95 млрд Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Украины.
«В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
Ранее сообщалось, что по данным Министерства финансов Украины, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6%, — до $81,92 млрд
Видео дня. Пенсионеров бесплатно кормят в кафе
RT на русском: последние новости
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири» «Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири» В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2» В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2» В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях газовой войны В Госдуме оценили слова депутата Рады о последствиях газовой войны 
Теги:
Экономика , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто не слушают»: Как «Нафтогаз» угрожает РФ исками
«Просто не слушают»: Как «Нафтогаз» угрожает РФ исками37
«Нет у меня миллиарда»: Грудинин ответил на решение суда
«Нет у меня миллиарда»: Грудинин ответил на решение суда24
РФ напечатала рекордное количество денег для чужой страны
РФ напечатала рекордное количество денег для чужой страны5
Обязательную маркировку товаров предлагают отложить
Обязательную маркировку товаров предлагают отложить
Орешкин указал на плачевное состояние ВТО
Орешкин указал на плачевное состояние ВТО1
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Статьи
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение