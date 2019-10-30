Госдолг Украины вырос до почти $83 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября составлял $82,95 млрд Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Украины.

«В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства финансов Украины, за август 2019 года задолженность сократилась в долларовом эквиваленте на $0,5 млрд, или на 0,6%, — до $81,92 млрд