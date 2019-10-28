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Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
«Украина сделала заявление, декларирующее ее намерение имплементировать выводы ВТО в споре с Россией по поводу антидемпинговых мер, введенных в отношении импорта нитрата аммония из России», — сообщил собеседник в СМИ, передает РИА «Новости».
По этим данным, Украина пояснила, что для осуществления решения ей необходим «разумный период времени».
«Россия приветствовала заявление Украины и сказала, что готова обсудить этот вопрос с Украиной», — отметил источник.
Напомним, в сентябре апелляционный орган ВТО отказался удовлетворять требования Киева, подтвердив прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре о пошлинах на нитрат аммония.
20 июля 2018 года арбитраж Всемирной торговой организации удовлетворил большинство требований Москвы по иску к Киеву, касавшемуся пошлин на поставляемый из России нитрат аммония.
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