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Переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика, заявил Трамп 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Трамп оценил процесс переговоров США и Китая
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика.
"Мы идем с опережением графика", — сказал он журналистам.
Он отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.
"Вероятно, мы подпишем его … в Чили", — отметил Трамп.
16-17 ноября в Сантьяго пройдет саммит АТЭС.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.
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