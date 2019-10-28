Трамп оценил процесс переговоров США и Китая

Переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США и Китая по торговле идут с опережением графика. "Мы идем с опережением графика", — сказал он журналистам. Он отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку. "Вероятно, мы подпишем его … в Чили", — отметил Трамп. 16-17 ноября в Сантьяго пройдет саммит АТЭС Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который президенты Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.