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Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики 

ТАСС 2 часа назад
Пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста был доработан по итогам совещания, которое состоялось 8 октября.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
"Не так давно я проводил совещание, это было 8 октября, по ускорению экономического роста. Очевидно, что темпы недостаточно высоки. Во всяком случае, мы их таковыми считаем. Вопрос, конечно, в том, с чем соизмерять. В третьем квартале некоторые улучшения в динамике есть. В то же время очевидно, что эти процессы необходимо укреплять, включая меры, которые можно было бы принять дополнительно", — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
"По итогам совещания был доработан пакет дополнительных решений по стимулированию экономического роста. Как мы и договаривались, я подписал перечень поручений", — добавил глава правительства.
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