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Путин поручил продумать создание условий для несовершеннолетних бизнесменов 

РИА Новости 3 часа назад
Путин поручил создать условия для детей-бизнесменов
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года предложить, как создать условия для россиян до 18 лет, желающих заняться предпринимательством и высокими технологиями.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ" опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив… представить предложения по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов", — говорится в перечне поручений.
Срок выполнения — 1 февраля 2020 года, ответственные за выполнение — премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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Комментарии7 
Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Светлана Чупшева , Агентство стратегических инициатив , Правительство РФ
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