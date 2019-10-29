Россию и Украину обвинили в отсутствии политической воли

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил о своем недовольстве итогами трехсторонних консультаций с Россией и Украиной по газу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разочарован сегодняшним исходом. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — сказал он.

Шефчович добавил, что Москва и Киев должны пользоваться каждой минутой для двусторонних переговоров по поводу газового контракта.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита. Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.