Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины

Евросоюзу важно, чтобы поставки российского газа через территорию Украины не прекращались, поэтому содружество будет добиваться примирения двух стран. Об этом в беседе с «URA.RU» заявил профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев.
«ЕС нуждается в поставках газа. Те страны, которые получают газ с украинского газопровода, заинтересованы в том, чтобы поставки топлива не прерывались. Европейцам важно, чтобы мы [Россия и Украина] как-то договорились, поэтому они воздействуют на обе стороны. Но какой смысл воздействовать на Россию? Мы хотим поставлять газ. Есть просто ненадежный транзитер [Украина], который уперся», — заявил Матвейчев.
Ранее стало известно о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В ходе беседы лидеры стран обсудили продолжение транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года действия договора, напоминает RT.
29 октября в Брюсселе прошли трехсторонние консультацим России, Евросоюза и Украины по транзиту газа. Переговоры продлились 80 минут, передает деловая газета «ВЗГЛЯД». Россию на встрече представляли министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает ТВЦ.