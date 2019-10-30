Названо условие для газового мира между Россией и Украиной

По мнению эксперта, пока разговоры нельзя назвать провальными, но для их успеха необходимо выделить украинскую газотранспортную систему в отдельную компанию.

«Заранее было понятно, что, пока Украина не разделит «Нафтогаз» и не выделит ГТС в отдельную компанию, договариваться будет не о чем. Менеджмент «Нафтогаза» изначально настроен на то, чтобы сорвать транзит российского газа», — подчеркнул Юшков.

По его словам, единственный способ продвинуть переговоры вперед — это убрать из них руководство «Нафтогаза» и привести новую компанию-владельца трубы.

«Пока это не сделано, невозможно будет ничего подписать», — подчеркнул эксперт.

По версии «Взгляда», Украина может не успеть с отделением газотранспортного бизнеса «Нафтогаза» в отдельную компанию к началу 2020 года. В качестве запасного варианта Россия может продлить действующий транзитный договор на 2020 год с изменением некоторых его условий.

«Взгляд» отмечает, что у Москвы есть требования по переговорам, которые не устраивают Киев. Российские власти хотят решить все газовые вопросы одним пакетом, увязав с транзитом газа вопрос прямых поставок на Украину и обнуление судебных споров между «Нафтогазом» и Газпромом

Стокгольмский арбитраж один раз признал долг «Нафтогаза» перед «Газпромом», а в другой раз — наоборот. После взаимозачета российская компания осталась должна украинской 2,8 миллиарда долларов с учетом процентов. Россия с этим решением не согласна и обжаловала его. Киев не хочет идти на мировую по искам в Стокгольме, так как «Нафтогаз» уже «распиарил» эту историю.

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019-го.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС прошли в Брюсселе 19 сентября. По словам участников переговоров, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Российский министр энергетики Александр Новак , участвовавший во встрече, назвал консультации конструктивными. По его словам, Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с января 2020 года. Стороны договорились продолжить консультации через месяц.

Москва предложила продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. На Украине ранее предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.