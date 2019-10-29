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Названы новые угрозы для российской экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Названы новые угрозы для России
Фото: РИА Новости
Замедление роста глобального ВВП может стать одной из главных проблем для российской экономики, пишет Bloomberg.
По мнению авторов, экономика России должна «набрать определенный ход» в 2020 году, однако эта тенденция не будет затяжной, а сам рост ВВП окажется «удручающе медленным».
Другими причинами авторы считают недостаточные инвестиции в инфраструктуру и меры по повышению производительности труда, которые способны принести результат только в долгосрочной перспективе. При этом «повестку дня» правительства в области развития экономики они называют многообещающей.
Отмечается, что меры по стимулированию экономики, в том числе снижение ключевой ставки Центробанком, недостаточны. Однако Кремль пока «не склонен делать больше», в том числе из-за необходимости выполнять обязательства по сдерживанию цен и снижению зависимости бюджета от нефти и газа.
Ранее 28 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о мерах по ускорению роста российской экономики. В частности, они направлены на повышение конкурентоспособности российских предприятий, улучшение делового климата и повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Центральный банк России , Bloomberg
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