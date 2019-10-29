Названы новые угрозы для России

Названы новые угрозы для российской экономики

Замедление роста глобального ВВП может стать одной из главных проблем для российской экономики, пишет Bloomberg.

По мнению авторов, экономика России должна «набрать определенный ход» в 2020 году, однако эта тенденция не будет затяжной, а сам рост ВВП окажется «удручающе медленным».

Другими причинами авторы считают недостаточные инвестиции в инфраструктуру и меры по повышению производительности труда, которые способны принести результат только в долгосрочной перспективе. При этом «повестку дня» правительства в области развития экономики они называют многообещающей.

Отмечается, что меры по стимулированию экономики, в том числе снижение ключевой ставки Центробанком , недостаточны. Однако Кремль пока «не склонен делать больше», в том числе из-за необходимости выполнять обязательства по сдерживанию цен и снижению зависимости бюджета от нефти и газа.