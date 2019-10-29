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ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях 

Банки.ру + ещё 5 1 час назад
ЦБ раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
Фото: ТАСС
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией — своим крупнейшим торговым партнером. За экспорт товаров и услуг Россия в основном получает доллары, а за треть импорта перечисляет рубли, сообщает РБК.
Первые данные опубликованы за II квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года. До этого ЦБ раскрывал только долевое распределение по валютам в торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС — Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией.
Турция — пятый по величине торговый партнер России (с товарооборотом 13,2 млрд долларов в первом полугодии 2019 года и 15,4 млрд с учетом услуг). Так, в первом полугодии текущего года Россия в основном экспортировала товары и услуги в Турцию за американские доллары — 83,1%. В денежном выражении это более 8,5 млрд долларов из общего экспорта на 10,28 млрд, следует из расчетов РБК на основе данных ЦБ и ФТС. Лишь 11,7% российского экспорта в Турцию номинировано в рублях (порядка 1,2 млрд долларов), 5% экспорта, осуществлялось за евро и 0,2% — за другие валюты, включая турецкую лиру.
Валютная структура расчетов по российскому экспорту в Турцию за январь — июнь 2019 года почти в точности соответствует распределению за 2018 год. В прошлом иногда за рубли осуществлялось даже больше экспортных поставок в Турцию: так, в 2013 году доля рублевого экспорта в Турцию достигала 17,5%, в 2014 году — 13%. Доля доллара колеблется в диапазоне 80—90%.
Минфин России раскрывал РБК, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.
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Теги:
Экономика , ЕС , Минфин , Центральный банк России , ЕАЭС , РБК
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