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Минск заявил о поиске путей замещения российской нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Минск ищет замену российской нефти
Фото: ТАСС
Белоруссия ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок сырья из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии, заявила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
«Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — отметила замглавы концерна, передает ТАСС.
На прошлой неделе Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах Лукашенко покупать нефть у Казахстана.
Тем временем дополнительные доходы российского бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель.
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Теги:
Экономика , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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