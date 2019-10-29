Гречка оправилась от подорожания

Цена на гречневую крупу стабилизировалась после нескольких недель резкого роста, пишет «Интерфакс» со ссылкой на анализ компании «Прозерно».

Сообщается, что оптовая цена гречневой крупы на неделе с 21 по 27 октября равнялась 41750 рублей за тонну против 41690 рублей неделей ранее. Таким образом, подорожание за неделю составило 60 рублей. При этом в отдельных регионах России цены снижались. Ранее рост цен достигал нескольких тысяч рублей за неделю.

В конце октября российские поставщики гречневой крупы сообщили торговым сетям о будущем подорожании, которое могло составить до 20-25 процентов. Главной причиной называли сокращение площадей под посевы гречихи.