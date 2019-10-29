Названо число зарегистрировавшихся самозанятых

Статус самозанятых получили более четверти миллиона россиян

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил о том, что уже более 250 тыс. граждан России зарегистрировали статус самозанятых. Такие данные руководитель ФНС привёл на форуме «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти».

Добровольно зарегистрировавшихся в нашей системе, как самозанятых, у нас уже более четверти миллиона, — цитирует Мишустина ТАСС.

Режим налогообложения для самозанятых действует в РФ с начала 2019 года в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Зарегистрировавшиеся таким образом граждане платят отчисления в ФНС по ставке 4% на доходы от физлиц. 6% отчисляется за доходы, полученные от юрлиц.