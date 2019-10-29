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Статус самозанятых получили более четверти миллиона россиян 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Названо число зарегистрировавшихся самозанятых
Фото: РИА Новости
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил о том, что уже более 250 тыс. граждан России зарегистрировали статус самозанятых. Такие данные руководитель ФНС привёл на форуме «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти».
Добровольно зарегистрировавшихся в нашей системе, как самозанятых, у нас уже более четверти миллиона, — цитирует Мишустина ТАСС.
Режим налогообложения для самозанятых действует в РФ с начала 2019 года в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Зарегистрировавшиеся таким образом граждане платят отчисления в ФНС по ставке 4% на доходы от физлиц. 6% отчисляется за доходы, полученные от юрлиц.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ФНС начиная с будущего года начнёт доначислять налоги предприятиям, которые злоупотребляют наймом самозанятых граждан, писал News.ru.
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Теги:
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС
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