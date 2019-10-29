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Орешкин прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,5% 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Орешкин дал прогноз по инфляции по итогам года
Фото: РИА Новости
Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).
"Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%", — сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что дефляционный тренд оставляет Центральному банку более широкое окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.
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Теги:
Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России
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