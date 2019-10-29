Орешкин дал прогноз по инфляции по итогам года

Орешкин прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года на уровне 3,5%

Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин , выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

"Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%", — сказал Орешкин.