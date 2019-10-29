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Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ставит передо собой цель в ближайшие три года попасть в первую десятку рейтинга Doing Business По его словам страна уже поднялась на семь пунктов в мировом рейтинге Doing business-2020 и заняла 64 место.
"Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва", — сказал Зеленский во вторник на инвестиционном форуме в Мариуполе. Трансляцию вел телеканал "Наш".
По его словам, об этом свидетельствует рост реального ВВП на 4,6% во втором квартале 2019 года. Кроме того, международные организации существенно улучшили прогнозы экономического роста на Украине в 2020 году, страна также поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business.
"Это же радостно, нет? Очень", — сказал Зеленский, напомнив, что кредитный рейтинг Украины был улучшен, а учетная ставка национальным банком была снижена.
Национальный банк Украины 24 октября понизил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт — с 16,5% до 15,5% годовых. В начале октября регулятор спрогнозировал снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года.
Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
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Комментарии7 
Теги:
Экономика , Видео , Личный счет , Рынки , Юрий Одарченко , Алексей Гончарук , Дмитрий Сологуб , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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