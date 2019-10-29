Россия установила новый рекорд по производству сахара

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд. Ведомство также планирует активизировать экспорт сахара.

«Вопрос сахара болезненный для рынка, цена очень сильно упала. Но это хорошо для экспорта», — сказала Лут, передает Reuters.

Она напомнила, что в последние два года рост производства сахара в России привел к обвалу цен на внутреннем рынке, в связи с чем Минсельхоз порекомендовал фермерам не расширять площади посева под сахарную свеклу.

Отмечается, что индекс белого сахара, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) для юга страны упал до 308,39 долларов за тонну (19,70 рубля за кг) к концу прошлой недели, а в январе он был на уровне 531,16 долларов (36,90 рубля).

По мнению Лут, именно активизация экспорта может решить эту проблему.

«Если мы не успеем в этом году (расширить экспорт)… думаю, сможем наверстать в 2020-21 годах», — добавила она.

По прогнозам ИКАР, в 2019 году производство сахара в России может составить 6,53 млн тонн, тогда как в 2018 году этот показатель составил 6,13 млн тонн. При этом объем внутреннего потребления составляется примерно 6 млн тонн, запасы — 4,52 млн тонн.

Согласно материалам агентства, на 28 октября 2019 года в России сахарная свекла выкопана с 80,7% посевной площади, собрано 42,2 млн тонн (в 2018 году — 36,4 млн тонн).

«В этом году все показатели эффективности чуть ли не на лучшем уровне за всю историю», — отметил Евгений Иванов из ИКАР, уточнив, что России следует экспортировать минимум 1,5 млн тонн.

«Это вряд ли возможно. Надеюсь, что смогут вывезти 800 тонн, включая — автомобилем в Казахстан и Белоруссию», — добавил Иванов.

В прошлом сезоне экспорт сахара без автовывоза составил 230 тонн, а в сезоне 2017/18 годов 504 тонн.

Ранее Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна на 2019 год.