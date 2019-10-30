Россия напечатала рекордное количество денег для чужой страны

В 2019 году на российском «Гозснаке» напечатали и отправили в Центробанк восточной части Ливии почти 4,5 млрд ливийских динаров (3,22 млрд долларов). Деньги в страну переправляли частями.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные России, три партии банкнот достоинством 20 и 50 динаров на сумму примерно 1 млрд динаров каждая прошли российскую таможню в феврале, марте и июне 2019 года. Еще одну партию отправили в конце июня-это банкноты номиналом 50 динаров на общую сумму 1,45 млрд динаров. По предположению аналитиков издания, рост поставок новых денег в страну связан с наступлением оппозиционной правительству армии маршала Халифы Хафтара на Триполи.

Ранее «Госзнак» ежегодно оправлял в страну не более 4 млрд ливийских динаров. Как сообщается на сайте предприятия, банкноты кроме Ливии печатаются для стран Ближнего зарубежья, Азии и Африки, а также Йемена, Гватемалы.