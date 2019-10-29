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В контрсанкциях нашли плюсы для российской экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Контрсанкции в виде продовольственного эмбарго принесли положительный эффект для российской экономики, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».
«Россия не была инициатором санкционного обмена. Это вынужденная мера. Но нет худа без добра: есть определенные плюсы для импортозамещения, развития национальных секторов экономики», — отметил Песков.
Ранее РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании подсчитали, что отрицательный эффект для российской экономики от введения продовольственного эмбарго составил 445 миллиардов рублей в год в ценах 2013 года. Эту сумму россияне переплатили за подорожавшие из-за контрсанкций продукты питания.
Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года в ответ на санкции, принятые против России рядом западных стран после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине. Ряд продуктов из этих стран было запрещено ввозить в Россию. Власти таким образом рассчитывали на убыток иностранных производителей.
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Комментарии63 
Теги:
Экономика , Видео , Дмитрий Песков , РАНХиГС , Интерфакс
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