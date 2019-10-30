Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.92
$
64.00
70.96
71.04
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.75
72.50
Индексы и котировки Brent
61.44
+0.11 Золото
1489.42
+0.03 РТС
1422.31
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1116
+0.0083
15.10
1.1033
27.10
16.10
04.10

Конец монополии: чем Венгрия шантажирует Россию 

Рамблер 33 минуты назад