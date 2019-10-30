Банки, активы: в США одобрили антитурецкие санкции

Банки, активы и оружие: конгресс США одобрили антитурецкие санкции

Палата представителей конгресса США одобрила санкции против Турции, приняв решение абсолютным большинством голосов. Поводом стала военная операция турок против курдов. Кроме того, отдельно вынесены в качестве причин решение Анкары купить у России зенитные системы С-400 и геноцид армян в начале XX века. МИД Турции шаг Вашингтона осудил.

Абсолютным большинством голосов одобрила Палата представителей США резолюцию о введении санкций против Турции. Как сообщает агентство Reuters, главным поводом стала военная операция Анкары против курдов в Сирии.

Сообщается, что поддержку со стороны Республиканской партии удалось получить после «долгих прений по поводу того, оправданы или нет действия турок». Хотя Турция — союзник США по НАТО , курдские вооруженные формирования были союзниками Вашингтона в борьбе с террористами «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России и ряде других стран).

Законопроект теперь отправляется на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США. Там инициатива может уже не пройти.

Так, лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл ранее заявил о «необходимости крайне тщательно все продумать», прежде чем вводить санкции против страны — союзника по НАТО, отмечает ТАСС.

Санкции, сообщает Financial Times, предполагают заморозку активов высших должностных лиц Турции и запрет на отправку вооружений в страну. Кроме того, под ударом могут оказаться турецкие банки.

Отдельно в качестве причин для санкций указана закупка Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Наконец, конгрессмены признали геноцидом массовое убийство армянского населения Османской империи в 1915-1923 годах.

Министерство иностранных дел Турции решение американских конгрессменов осудило.

«Проект санкций, которые направлены против наших должностных лиц и вооруженных сил, несовместим с основами сотрудничества наших стран в рамках НАТО и противоречит договоренностям по Сирии, достигнутым с администрацией США 17 октября», — заявили в ведомстве.

Турецкие дипломаты призвали Вашингтон «принять меры», чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между странами.

При этом всего неделю назад — 23 октября — президент США Дональд Трамп поручил снять санкции против Турции, которые были введены сразу после начала военной операции Анкары в Сирии.

Трамп тогда подчеркнул, что США будут готовы восстановить действие ограничений в отношении Турции, если не будут удовлетворены ее шагами в Сирии. Кроме того, Вашингтон также может существенно увеличить таможенные пошлины на импортируемые товары, если Анкара не выполнит обязательств по договоренностям.

Спустя несколько дней после начала боевых действий Дональд Трамп пообещал ввести против Турции «разрушительные санкции», если Анкара не прекратит войну.

«Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется», — заявил он.

В день начала операции Трамп также направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо, которое турецкий лидер даже не стал читать.

«Дорогой мистер президент! Давайте договоримся по-хорошему. Вы же не хотите нести ответственность за резню тысяч людей, а я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики — а это мы запросто», — писал Трамп.

Эрдоган в свою очередь заявил, что прекращать войну против курдов и ИГ не намерен, несмотря на угрозы «и слева, и справа».

Франция и Германия также осудили турецкие власти за начало нового витка войны в Сирии. Берлин и Париж решили остановить поставки вооружений в Турцию, пока боевые действия не прекратятся.