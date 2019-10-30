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«Недоедим, но вывезем!»: россиян пугают дефицитом 

Рамблер 13 минут назад
Дефицит и голод: что грозит россиянам
Фото: ТАСС
Амбициозные планы государства грозят россиянам недоеданием, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Летом 2012 года, как сообщал «Рамблер», правительство утвердило программу развития сельского хозяйства до 2020-го. В сентябре 2019-го Минсельхоз обнародовал проект постановления о внесении изменений в нее.
Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара проанализировали законопроект и пришли к выводу, что выполнение поставленных задач по импортозамещению и экспорту продовольствия грозит сокращением к 2025 году его внутреннего потребления.
Дело в том, что производство в стране растет недостаточно быстро, ускориться без дополнительного финансирования не может, а таковое утверждено не было. По этой причине выполнение поставленных задач во что бы то ни стало грозит падением внутреннего потребления к 2025 году.
«Недоедим, но вывезем!» — подытожили экономисты.
Видео дня. Цифры пугающие: бум банковского мошенничества
Теги:
Экономика , Статьи , Григорий Березкин , Минсельхоз , РАНХиГС
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