Дефицит и голод: что грозит россиянам

«Недоедим, но вывезем!»: россиян пугают дефицитом

Летом 2012 года, как сообщал «Рамблер», правительство утвердило программу развития сельского хозяйства до 2020-го. В сентябре 2019-го Минсельхоз обнародовал проект постановления о внесении изменений в нее.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара проанализировали законопроект и пришли к выводу, что выполнение поставленных задач по импортозамещению и экспорту продовольствия грозит сокращением к 2025 году его внутреннего потребления.

Дело в том, что производство в стране растет недостаточно быстро, ускориться без дополнительного финансирования не может, а таковое утверждено не было. По этой причине выполнение поставленных задач во что бы то ни стало грозит падением внутреннего потребления к 2025 году.