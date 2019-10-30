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Бразилию позвали в ОПЕК 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бразилию позвали в ОПЕК
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что получил неофициальное приглашение о присоединении страны к ОПЕК. По его словам, это произошло после обсуждения вопроса с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.
«Приглашение было сделано сегодня. Оно было сделано неформально. Это первый шаг к возможному внедрению этой политики в Бразилии», — передает слова Болсонару «Интерфакс».
Он также заявил, что Бразилия хотела бы вступить в ОПЕК, передает ТАСС.
«Лично я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК», — сказал Болсонару, добавив, что по этому вопросу нужно проконсультироваться с министрами экономики и энергетики.
Отметим, что в 2017 году Бразилия отвергла неформальное предложение о присоединении к соглашению об ограничении добычи нефти (ОПЕК+).
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Теги:
Экономика , ОПЕК , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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