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На Украине заявили о готовности к зиме без российского газа 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома заявил, что отопительный сезон 2019-2020 пройдет на Украине стабильно, даже если не будет транзита газа из России в Евросоюз. Об этом сообщает segodnya.ua.
«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, <…> мы устойчиво проходим отопительный сезон», — заверил Перелома.
По его словам, «Нафтогаз», оператор газотранспортной системы страны и «Укртрансгаз» не раз проводили учения, на которых моделировались разные сценарии как температурных условий, так и разные сценарии потребления.
Перелома заявил, что компании, в частности, моделировали отсутствие транзита и ограничение импорта газа из европейских стран, и каждый из сценариев подтвердил готовность Украины провести отопительный сезон.
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019-го.
Москва предлагала продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС. На Украине предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.
Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября. По словам участников переговоров, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.
Второй раунд переговоров состоялся 28 октября. По их итогам выяснилось, что российские власти хотят решить все газовые вопросы одним пакетом, увязав с транзитом газа вопрос прямых поставок на Украину и обнуление судебных споров между «Нафтогазом» и Газпромом. Однако Киев не хочет идти на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже.
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Видео , Сергей Перелома , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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