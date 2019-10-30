Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге

Авторы рейтинга указали, что он составляется на основе «детального обзора законодательства и регуляторных актов страны, а также детального анализа их исполнения на практике, подтвержденных частными экспертами».

В качестве респондентов, которых опрашивает Всемирный банк, выступают аудиторы и бухгалтеры, регулярно готовящие отчетность и консультирующие по вопросам налогового законодательства. Опросы проводятся по телефону, с помощью анкетирования, а также в личных беседах.

Ранее Мишустин раскритиковал методы Всемирного банка, указав на непрозрачность проводимых опросов, а также на устаревшие данные в рассылаемых респондентам анкетах. В свежем рейтинге Doing Business Россия поднялась на три позиции, заняв 28 место и впервые войдя в первую тридцатку участников.

При этом по одному из критериев рейтинга — налогообложению — она опустилась на пять позиций, на 58 место. Мишустин объяснил это реформой, наделившей ФНС полномочиями по администрированию не только налогов, но и страховых взносов. В итоге общее количество платежей, учитываемых при подсчете рейтинга, выросло с семи до девяти.