Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.10
71.10
71.20
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.92
71.01
Индексы и котировки Brent
60.93
–0.15 Золото
1482.93
–0.70 РТС
1431.90
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1112
+0.0079
15.10
1.1033
27.10
16.10
04.10

Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Составители международного рейтинга делового климата Всемирного банка Doing Business объяснили методику своей работы в ответ на претензии главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Авторы рейтинга указали, что он составляется на основе «детального обзора законодательства и регуляторных актов страны, а также детального анализа их исполнения на практике, подтвержденных частными экспертами».
В качестве респондентов, которых опрашивает Всемирный банк, выступают аудиторы и бухгалтеры, регулярно готовящие отчетность и консультирующие по вопросам налогового законодательства. Опросы проводятся по телефону, с помощью анкетирования, а также в личных беседах.
Ранее Мишустин раскритиковал методы Всемирного банка, указав на непрозрачность проводимых опросов, а также на устаревшие данные в рассылаемых респондентам анкетах. В свежем рейтинге Doing Business Россия поднялась на три позиции, заняв 28 место и впервые войдя в первую тридцатку участников.
При этом по одному из критериев рейтинга — налогообложению — она опустилась на пять позиций, на 58 место. Мишустин объяснил это реформой, наделившей ФНС полномочиями по администрированию не только налогов, но и страховых взносов. В итоге общее количество платежей, учитываемых при подсчете рейтинга, выросло с семи до девяти.
Видео дня. Цифры пугающие: бум банковского мошенничества
Последние новости
Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной Решена величайшая математическая задача для альтернативной Вселенной Норвегия оценила мощь России во время военной операции Норвегия оценила мощь России во время военной операции Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Всемирный Банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне резко разлюбили валюту
Россияне резко разлюбили валюту 2
«Газпром» резко подорожал
«Газпром» резко подорожал 1
В Госдуму внесен закон о реновации жилья по всей России
В Госдуму внесен закон о реновации жилья по всей России 5
Решение Дании удовлетворило Россию
Решение Дании удовлетворило Россию 9
В магазины может хлынуть поддельная икра
В магазины может хлынуть поддельная икра 7
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
01:07
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Компании
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение