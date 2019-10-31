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«Известия»: цены на импортную парфюмерию могут вырасти на 5-15% из-за правил маркировки 

ТАСС 35 минут назад
Цены на парфюмерию взлетят в России
Фото: ТАСС
Производители и импортеры парфюмерной продукции предупредили о возможном сокращении поставок духов и туалетной воды в Россию и росте цен на 5-15% из-за новых правил маркировки. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.
В пилотном режиме маркировка духов и туалетной воды началась в России 1 июля 2019 года, старт обязательной маркировки запланирован на 1 декабря 2019. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.
В Министерстве промышленности и торговли России "Известиям" рассказали, что на импортную продукцию можно наносить цифровые коды либо за рубежом, либо на таможенном складе, когда товар уже в России, но еще не растаможен. Как отметили изданию участники рынка, такие варианты грозят импортерам существенными дополнительными расходами. Поскольку вся продукция поступает в Россию в запломбированных контейнерах, возникнут новые затраты на обработку груза, операции по маркировке, а также компаниям придется учитывать риски возникновения брака и ошибок при учете товара. Кроме того, далеко не все таможенные склады готовы сотрудничать с импортерами парфюмерии по вопросам внедрения маркировки, предпочитая оказывать лишь услуги хранения, а также открытым остается вопрос о доступе в зону таможенного режима третьих лиц, которые будут проводить маркировку.
Как сообщила газете президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева, из-за новых правил маркировки качественная парфюмерия из Европы и Америки может подорожать на 5-15%. В новых условиях импорт парфюмерной продукции в РФ может снизиться, а также ожидается спад в ассортименте товаров — для низкого ценового сегмента (до 1 тыс. рублей) не менее чем на 10%, полагают собеседники издания.
По мнению исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, траты можно сократить, если компаниям позволят маркировать продукцию внутри страны на арендованных складах, пишет газета. Однако контролирующие органы не поддерживают идею о маркировке парфюмерии на территории РФ уже после выпуска во внутренний оборот, сообщил "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что такой шаг может спровоцировать рост доли незаконного рынка и создание схем уклонения от требований об обязательной маркировке.
Ранее в Минпромторге заявляли, что в рамках пилотного проекта по маркировке духов и туалетной воды сложностей не наблюдается. Пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) отмечала, что парфюмерные компании стали активнее регистрироваться в российской системе маркировки — их число выросло в октябре до 482.
Об эксперименте
Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности.
Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.
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Теги:
Экономика , Компании , Виктор Евтухов , Минпромторг , газета "Известия"
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