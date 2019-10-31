В ФРГ назвали победителей в газовой войне с Россией

Украину и США назвали победителями в борьбе против «Северного потока — 2»

США затянули процесс реализации «Северного потока — 2», из-за чего у Украины появилось преимущество в вопросе продления договора о транзите газа с Россией. Эти факторы повлияли на победу Киева и Вашингтона в газовой борьбе с Москвой.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Журналисты, комментируя выданное Данией разрешение на строительство газопровода на своей территории, отметили, что теперь РФ будет вынуждена подписать новый договор с Украиной. При этом украинская сторона может добиться лучших условий по стоимости голубого топлива, так как строительство «Северного потока — 2» ещё не будет завершено, а «Газпрому» нужно выполнить свои обязательства по поставкам сырья в Европу.

30 октября правительство Дании выдало последнее недостающее согласие на строительство «Северного потока — 2». После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что все работы будут выполнены в срок. По его словам, на датском участке протяжённостью 147 км это займёт пять недель.