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Украину и США назвали победителями в борьбе против «Северного потока — 2» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
В ФРГ назвали победителей в газовой войне с Россией
Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press
США затянули процесс реализации «Северного потока — 2», из-за чего у Украины появилось преимущество в вопросе продления договора о транзите газа с Россией. Эти факторы повлияли на победу Киева и Вашингтона в газовой борьбе с Москвой.
Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Журналисты, комментируя выданное Данией разрешение на строительство газопровода на своей территории, отметили, что теперь РФ будет вынуждена подписать новый договор с Украиной. При этом украинская сторона может добиться лучших условий по стоимости голубого топлива, так как строительство «Северного потока — 2» ещё не будет завершено, а «Газпрому» нужно выполнить свои обязательства по поставкам сырья в Европу.
30 октября правительство Дании выдало последнее недостающее согласие на строительство «Северного потока — 2». После этого глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что все работы будут выполнены в срок. По его словам, на датском участке протяжённостью 147 км это займёт пять недель.
Как писал News.ru, замгоссекретаря США Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в РФ, заявил, что проект «Северный поток — 2» в случае реализации может стать колоссальным рычагом давления Москвы на Киев. По его мнению, у Украины есть «наркотическая зависимость» от российского газа, поэтому поставки топлива в обход республики могут нанести ей ущерб.
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Комментарии1 
Теги:
Экономика , Алексей Миллер , Джон Салливан , Газпром , Die Welt
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