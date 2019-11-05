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Меркантильные интересы? Россия резко ответила Киеву 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Украина меняет понятия, противодействуя строительству «Северного потока — 2», заявил RT депутат Госдумы Игорь Ананских.
Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
В ходе встречи первый призвал второго усилить противодействие «Северному потоку — 2» среди прочего за счет координации странами ЕС и НАТО действий и объяснения гражданам Евросоюза негативных последствий строительства газопровода для энергетической безопасности Европы.
«Проблема наших соседей в том, что они меняют понятия: энергетическая безопасность и меркантильные интересы — это разные вещи», — заявил RT Игорь Ананских, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике.
По его словам, призыв Алексея Гончарука не возымеет действия, потому что российский газ крайне важен для экономики и граждан подавляющего большинства стран Европейского союза, а «Северный поток — 2» для энергобезопасности ЕС лучше, так как его никто не сможет перекрыть.
Комментарии586 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Алексей Гончарук , Игорь Ананских , ЕС , Госдума , НАТО
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