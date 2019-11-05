Меркантильные интересы? Россия резко ответила Киеву

Вчера, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В ходе встречи первый призвал второго усилить противодействие «Северному потоку — 2» среди прочего за счет координации странами ЕС НАТО действий и объяснения гражданам Евросоюза негативных последствий строительства газопровода для энергетической безопасности Европы.

«Проблема наших соседей в том, что они меняют понятия: энергетическая безопасность и меркантильные интересы — это разные вещи», — заявил RT Игорь Ананских, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике.

По его словам, призыв Алексея Гончарука не возымеет действия, потому что российский газ крайне важен для экономики и граждан подавляющего большинства стран Европейского союза, а «Северный поток — 2» для энергобезопасности ЕС лучше, так как его никто не сможет перекрыть.