ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти в России в 2040 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует снижение добычи углеводородов в России к 2040 году на 0,5 млн баррелей в день с ожидаемых в этом году 11,4 млн баррелей — до 10,9 млн баррелей в день, говорится в прогнозе организации World Oil Outlook (WOO).

"Общая добыча жидких углеводородов в России, как ожидается, вырастет… с 11,3 млн баррелей в день в 2018 году до 11,5 млн баррелей в день в 2024 году. Незначительное появление добычи трудноизвлекаемых (запасов) нефти (ТРИЗ), вероятно, будет компенсировано снижением добычи традиционной", — поясняет ОПЕК. По итогам 2019 года прогнозируется рост добычи жидких углеводородов в РФ на 0,1 млн баррелей в день с 11,3 млн в 2018 году, и в 2020 году ожидается аналогичный рост — до 11,5 млн баррелей в день, то уже к 2025 году показатель снизится до 11,4 млн баррелей в день, к 2030 году — до 11,1 млн, к 2035 году — до 11 млн

Так, по прогнозу организации, добыча трудноизвлекаемой нефти в России с нынешних незначительных объемов к 2025 году достигнет 0,3 млн баррелей в день, а к 2040 году — 0,5 млн баррелей.

В основном речь идет об освоении запасов нефти баженовской свиты в Западной Сибири. Среди сдерживающих факторов ОПЕК называет западные санкции против РФ.