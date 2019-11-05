Украина похвасталась «рекордными» запасами газа

Украина готова к прекращению транзита российского газа, заявил глава украинского минэнерго Алексей Оржель.

Оржель утверждает, что в украинских ПХГ собрано «рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Министр заявил, что Украина способна пройти отопительный сезон «вообще без транспортировки или поставок газа».

Однако украинские власти не исключают приоритетность подписания транзитного договора.