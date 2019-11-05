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Минфин увидел огромные плюсы в повышении НДС 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Власти заявили об огромной пользе повышения НДС
Фото: Reuters
Доходы от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% во II и III кварталах 2019 года выросли на 25% и 22% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. Данные результаты являются рекордными.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента доходов Минфина России Елену Лебединскую.
Агентство отмечает, что по расчётам Минфина, дополнительные поступления от увеличения НДС в 2020 году вырастут на 26% и составят 639 млрд рублей. В 2021 году рост ставки принесёт 686 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд Таким образом, за три ближайших года в казну дополнительно поступит более 2 трлн рублей.
Ранее News.ru сообщал, что глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране. Он рассказал, что доходы федерального бюджета в первом полугодии текущего года увеличились на примерно 11%, расходы — на 3%, а профицит достиг отметки в 3,1% ВВП. Последний показатель не фиксировался «даже в самые лучшие годы до 2007-го».
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Комментарии35 
Теги:
Экономика , Личный счет , Рынки , Михаил Задорнов , ФК Открытие , Минфин
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