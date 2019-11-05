Власти заявили об огромной пользе повышения НДС

Минфин увидел огромные плюсы в повышении НДС

Доходы от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% во II и III кварталах 2019 года выросли на 25% и 22% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. Данные результаты являются рекордными.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента доходов Минфина России Елену Лебединскую.

Агентство отмечает, что по расчётам Минфина , дополнительные поступления от увеличения НДС в 2020 году вырастут на 26% и составят 639 млрд рублей. В 2021 году рост ставки принесёт 686 млрд рублей, а в 2022 году — 737 млрд Таким образом, за три ближайших года в казну дополнительно поступит более 2 трлн рублей.