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Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Макрон высказался о торговых переговорах США и Китая
Фото: РИА Новости
Торговое соглашение Китая и США, которого стороны уже долгое время пытаются добиться, должно учитывать интересы не только двух сторон, но также и других стран, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон на открытии Второй китайской международной выставки импортных товаров (CIIE).
"В торговой войне есть только проигравшие… Мы стали свидетелями того, к чему привел торговый конфликт двух крупнейших экономик мира, какой ущерб он уже нанес мировой экономике. Мы надеемся, что в конечном счете будет достигнуто соглашение для урегулирования (торговых — ред.) трений с учетом интересов двух сторон и их партнеров, включая Евросоюз", — отметил Макрон.
Он также призвал Китай ускорить упрощение процедур доступа на рынок для иностранных компаний, сделать их более прозрачными, чтобы компании, желающие работать на китайском рынке, шли на этот шаг с уверенностью. Также он отметил необходимость создать условия для защиты прав интеллектуальной собственности компаний, равные условия на рынке и равный доступ к субсидиям с китайскими компаниями.
Вторая китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) открылась в Шанхае во вторник и продлится до 10 ноября, Россия вошла в число 15 стран, которые стали почетными гостями предстоящей выставки. Китайская сторона пригласила принять участие в выставке и сопутствующих ей мероприятиях представителей бизнес-кругов, различных организаций, официальных лиц и свыше 3 тысяч компаний из 170 стран и регионов мира. Вместе с тем, 64 страны, включая Китай, примут участие в ЭКСПО с национальными павильонами.
Выставку организуют министерство коммерции Китая и народное правительство города Шанхая при поддержке Всемирной торговой организации (WTO).
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Теги:
Экономика , Эммануэль Макрон , ВТО , ЕС
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