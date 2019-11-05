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«Готовы к остановке»: Украина обойдется без транзита газа 

Газета.Ru 51 минуту назад
Новый поворот в газовой войне Украины и России. Киев заявил о «рекордном количестве» газа в подземных хранилищах и готовности прекратить закупки и транзит российского газа. При этом Украина не теряет надежды взыскать с России компенсации более чем на $12 млрд за якобы имевшие место нарушения тарифной политики.
Минэнерго Украины заявило о готовности прекратить транзит газа из России.
«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.
По словам Оржаля, в хранилищах страны находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м.
По этой причине Киев готов к прекращению транзита. Впрочем, заключение нового договора, по словам украинского министра, остается приоритетом, так как получение денег за транзит является важным для страны.
Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по Третьему энергопакету, обязывающему поставщиков газа конкукрировать между собой за доступ к тубе. По его словам, согласно этим принципам, Украину «нельзя шантажировать».
Министр уточнил, что если Украина обеспечивает бесперебойный транзит газа из России в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.

Техногенная катастрофа откладывается?

Ранее в июле глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев пугал Европу, заявляя, что возникнет риск техногенной катастрофы, если в хранилищах Украины не будет 20 млрд куб. м газа. По словам главы компании, запасы позволили бы Украине пройти отопительный сезон даже при прекращении Россией транзита газа с начала 2020 года. Летом в украинских хранилищах находились всего 13,8 куб. м газа.
В октябре о способности Украины обойтись без российского газа сообщал замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома. Он отметил, что страна устойчиво пройдет отопительный сезон 2019-2020 годов.
«Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», — отмечал Перелома.
По его словам, «Нафтогаз» проводил испытания, в ходе которых моделировал различные условия, в том числе полное отсутствие транзита российского газа.
Запасы топлива в подземных хранилищах страны, по его словам, уже превышают прошлогодние показатели на 4,7 млрд кубометров.
Напомним, договор о транзите газа между двумя странами истекает в декабре этого года. Предполагается, что с начала 2020 года экспортные поставки в Европу будут производиться по достраивающемуся сейчас газопроводу «Северный поток — 2». Эта газовая труба идет из России в обход Украины.
Но также в настоящее время проходят трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Евросоюза о продлении транзитного контракта.

Компенсируйте нам миллиарды потерь

При этом днем ранее 4 ноября сообщалось, что «Нафтогаз Украины» в своих новых исковых требованиях против «Газпрома», которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошлой неделе, просит пересмотреть тариф на транзит газа. Об этом сообщал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Первое и главное — мы требуем пересмотреть транзитный тариф», — написал он на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что «право требовать пересмотра тарифа предусмотрено в самом контракте».
Витренко считает, что ранее арбитражный суд не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу, а лишь признал, что запрос на пересмотра тарифа не отвечал формальным требованиям.
По мнению юристов «Нафтогаза», арбитражный суд должен пересмотреть транзитный тариф, так как по сравнению с 2009 годом, когда был заключен контракт с Россией, произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов.
Кроме того, Украина заявляла, что действующий транзитный тариф не соответствует уровню тарифов на европейском рынке. Витренко утверждает, что «Нафтогаз» пересчитал новый тариф «вместе с авторитетными независимыми экспертами» и намерен требовать от России компенсации за его невыполнение.
Тариф определяется для каждой точки входа и выхода из украинской ГТС, как и предусматривают европейские нормы, настаивает Украина. Но поскольку «Газпром» отказался применять новые тарифы, то сейчас логично говорить уже о компенсации за то, что пересмотренный тариф не был применен.
«Речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет $11,8 млрд (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации», — пояснял Витренко.
В иск включены также расходы на так называемую ускоренную амортизацию основных средств ГТС в течение ожидаемого срока ее использования и обесценивание.
Итоговая сумма компенсаций, требуемая Украиной, — $12,248 млрд
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Комментарии63 
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Андрей Коболев , Сергей Перелома , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Минэнерго
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