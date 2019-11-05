Обойдемся без транзита: на Украине похвастались запасами газа

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в сохранении доходов от транзита российского газа, но при этом готова и к прекращению транзита. Об этом он рассказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, выпуск опубликован на YouTube

Оржель объяснил, что готовность страны к остановке транзита доказывает рекордное количество газа, закаченное в хранилища на отопительный сезон.

«На самом деле, с тем количеством газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без получения транспортировки или поставки газа», — подчеркнул министр.

По его словам, сейчас в украинских хранилищах находятся более 21,7 миллиарда кубометров газа.

В то же время Оржель упомянул работу Украины с европейскими партнерами для заключения договора с «Газпромом» по новым европейским правилам. Министр отметил, что эти правила сделают невозможными злоупотребления или шантаж.

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, срок действия документа истекает 31 декабря 2019-го.

Москва предлагала продлить соглашение на украинский транзит газа на короткий срок, если не будут внедрены новые требования ЕС . На Украине предлагали соглашение на транспортировку 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение десяти лет.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября. По словам участников переговоров, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Второй раунд переговоров состоялся 28 октября. По их итогам выяснилось, что российские власти хотят решить все газовые вопросы одним пакетом, увязав с транзитом газа вопрос прямых поставок на Украину и обнуление судебных споров между «Нафтогазом» и Газпромом. Однако Киев не хочет идти на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже.