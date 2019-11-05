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Центральный банк Китая понизил ключевую ставку впервые с 2015 года 

Прайм 52 минуты назад
Центральный банк Китая понизил ключевую ставку
Фото: Reuters
Во вторник Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку, что должно способствовать снижению стоимости финансирования в условиях замедления роста экономики.
В заявлении банка сказано, что ставка в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) будет понижена до 3,25% с 3,3%.
Центральный банк использует эту программу для вливания ликвидности в коммерческие банки, и ставка по ней сильно влияет на ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate).
Во вторник центральный банк в рамках MLF влил в банковскую систему 400 млрд юаней (57 млрд долларов США). Эта сумма равна сумме кредитов со сроком погашения во вторник.
Китай не понижал ключевую процентную ставку с 2015 года. По мнению аналитиков, это отражает намерение властей сдерживать цены на недвижимость.
Вместе с тем продолжающееся замедление роста экономики и торговый конфликт с Вашингтоном заставили центральный банк принять другие меры смягчения денежно-кредитной политики. Например, он понизил нормы резервирования для коммерческих банков и позволил юаню снижаться против доллара США.
Принятая во вторник мера должна отразиться на стоимости заимствований, но она не будет распространяться на уже выданные кредиты и не повлияет на ставки по депозитам.
Смягчение денежно-кредитной политики в других ключевых экономиках создало пространство для понижения ставок в Китае, несмотря на рост инфляции. На прошлой неделе ФРС понизила ставки третий раз в этом году. Центральный банк Китая повысил ставку по MLF в 2018 году, после ужесточения политики ФРС.
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Теги:
Экономика , ФРС , Центральный банк России
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