Центральный банк Китая понизил ключевую ставку впервые с 2015 года

Во вторник Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку, что должно способствовать снижению стоимости финансирования в условиях замедления роста экономики.

В заявлении банка сказано, что ставка в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) будет понижена до 3,25% с 3,3%.

Центральный банк использует эту программу для вливания ликвидности в коммерческие банки, и ставка по ней сильно влияет на ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate).

Во вторник центральный банк в рамках MLF влил в банковскую систему 400 млрд юаней (57 млрд долларов США). Эта сумма равна сумме кредитов со сроком погашения во вторник.

Китай не понижал ключевую процентную ставку с 2015 года. По мнению аналитиков, это отражает намерение властей сдерживать цены на недвижимость.

Вместе с тем продолжающееся замедление роста экономики и торговый конфликт с Вашингтоном заставили центральный банк принять другие меры смягчения денежно-кредитной политики. Например, он понизил нормы резервирования для коммерческих банков и позволил юаню снижаться против доллара США.

Принятая во вторник мера должна отразиться на стоимости заимствований, но она не будет распространяться на уже выданные кредиты и не повлияет на ставки по депозитам.