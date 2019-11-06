Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума за три месяца

Народный банк Китая (НБК, центробанк ) в среду повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 305 базисных пунктов, до 7,008 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 8 августа текущего года.

Как сказал технический директор департамента научных исследований рейтингового агентства Dongfang Jincheng Цао Юаньюань, слова которого в среду приводит информационный портал Sina, "значительное укрепление юаня к доллару связано с понижением во вторник на этой неделе ставки ЦБ КНР по среднесрочным кредитам (Medium-term Lending Facility, MLF) на пять базисных пунктов — с 3,3 до 3,25%".

"Краткосрочные изменения на внутреннем и внешнем рынке являются ключевым фактором волатильности китайской валюты", — сказал Цао Юаньюань. "Вместе с тем тенденция двунаправленной волатильности юаня сохраняется. Она основана на улучшении ожиданий участников рынка, эластичности жэньминьби и устойчивых основах китайской экономики", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что с учетом ситуации на внутреннем и внешнем рынках, вероятно, "в ближайшее время юань будет держаться на уровне около 7 за доллар".