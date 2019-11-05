Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.26
$
63.43
70.40
70.57
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
62.40
+0.29 Золото
1504.62
–0.11 РТС
1470.38
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
05.11
1.1127
–0.0023
21.10
1.1150
01.11
22.10
10.10

В России за неделю выросло число безработных 

Rambler News Service 1 час назад
В России выросло число безработных
Фото: РИА Новости
Численность безработных в России за неделю с 23 по 30 октября 2019 года увеличилась на 0,4% — до 644,49 тыс. человек, сообщил Минтруд.
«С 23 по 30 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 644,49 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 24 регионах. Наибольшее снижение показателя произошло в Еврейской автономной области, Брянской, Орловской, Тамбовской областях, Севастополе, республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Хабаровском краях.
При этом рост числа безработных зафиксирован в 51 регионе. Наибольший рост отмечен в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл и Мордовия.
Численность безработных за неделю не изменилась в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Хакасия, Ивановской, Костромской, Ленинградской, Смоленской и Тульской областях.
Ранее Росстат сообщил, что в августе число безработных в России составило 3,25 млн человек или 4,3% рабочей силы, что стало историческим минимумом. Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%.
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
Rambler News Service: последние новости
Украина предложила Эстонии усилить противодействие «Северному потоку-2» Украина предложила Эстонии усилить противодействие «Северному потоку-2» Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции в отношении России Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции в отношении России Киев заявил о готовности к прекращению к транзита газа Киев заявил о готовности к прекращению к транзита газа
Комментарии1 
Теги:
Экономика , Росстат , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все
Налоги бьют рекорды: потребитель заплатит за все 3
Китай выдвинул новые требования к США
Китай выдвинул новые требования к США 1
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России
«Готовы к остановке»: Украина обойдется без России 119
Данные клиентов российского банка выставили на продажу
Данные клиентов российского банка выставили на продажу 16
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Видео
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
08:44
Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ
Компании
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
00:28
Утвержден рост тарифов ЖКХ на следующий год
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение