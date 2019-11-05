В России выросло число безработных

В России за неделю выросло число безработных

Численность безработных в России за неделю с 23 по 30 октября 2019 года увеличилась на 0,4% — до 644,49 тыс. человек, сообщил Минтруд

«С 23 по 30 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 644,49 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Снижение численности безработных граждан зафиксировано в 24 регионах. Наибольшее снижение показателя произошло в Еврейской автономной области, Брянской, Орловской, Тамбовской областях, Севастополе, республиках Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Хабаровском краях.

При этом рост числа безработных зафиксирован в 51 регионе. Наибольший рост отмечен в Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областях, Алтайском крае, республиках Калмыкия, Марий Эл и Мордовия.

Численность безработных за неделю не изменилась в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Хакасия, Ивановской, Костромской, Ленинградской, Смоленской и Тульской областях.