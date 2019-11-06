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В Москве увеличили количество хостелов после их запрета 

Профиль + ещё 1 2 часа назад
В Москве стало больше хостелов, несмотря на запрет
Фото: ТАСС
Через месяц после того, как хостелы официально запретили, в столице их стало только больше, сообщает издание «Вести Подмосковья», ссылаясь на пресс-службу сервиса «2ГИС». В других крупных городах их количество сократилось. За счёт Москвы общее число хостелов в России за период с октября по ноябрь 2019 года возросло — с 1760 до 1770.
Закон о запрете расположения хостелов в жилых домах вступил в силу 1 октября. Через месяц после этого Москва осталась единственным городом-миллионником с положительной динамикой — их общее количество выросло на 6%, с 755 до 804. В других крупных городах, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и других, наоборот, на 6%-7% число хостелов упало.
Напомним, теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо поменять статус жилого дома на нежилой. Кроме того, требуется организовать в помещении отдельные входы, а также пожарную сигнализацию и противопожарную систему. Многие пытаются обойти систему, продолжая сдавать жильё даже через известные сервисы.
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