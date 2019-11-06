В Москве стало больше хостелов, несмотря на запрет

В Москве увеличили количество хостелов после их запрета

Через месяц после того, как хостелы официально запретили, в столице их стало только больше, сообщает издание «Вести Подмосковья», ссылаясь на пресс-службу сервиса «2ГИС». В других крупных городах их количество сократилось. За счёт Москвы общее число хостелов в России за период с октября по ноябрь 2019 года возросло — с 1760 до 1770.

Закон о запрете расположения хостелов в жилых домах вступил в силу 1 октября. Через месяц после этого Москва осталась единственным городом-миллионником с положительной динамикой — их общее количество выросло на 6%, с 755 до 804. В других крупных городах, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и других, наоборот, на 6%-7% число хостелов упало.

Напомним, теперь, чтобы оказывать гостиничные услуги, необходимо поменять статус жилого дома на нежилой. Кроме того, требуется организовать в помещении отдельные входы, а также пожарную сигнализацию и противопожарную систему. Многие пытаются обойти систему, продолжая сдавать жильё даже через известные сервисы.