Медведев назвал важный фактор роста экономики России

Одним из факторов роста российской экономики является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Такое мнение высказал глава правительства Дмитрий Медведев , пишет ТАСС.

Премьер-министр отметил, что в связи с этим государство уделяет большое внимание увеличению числа занятых в сфере МСП.

« [Государство] оказывает поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам», — сказал Медведев.

Он отметил, что качество продукции и услуг семейных предприятий в России ежегодно растет. Это соответствует целям профильного нацпроекта.

Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.