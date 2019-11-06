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Медведев назвал важный фактор роста экономики России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Одним из факторов роста российской экономики является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в России. Такое мнение высказал глава правительства Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Премьер-министр отметил, что в связи с этим государство уделяет большое внимание увеличению числа занятых в сфере МСП.
« [Государство] оказывает поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам», — сказал Медведев.
Он отметил, что качество продукции и услуг семейных предприятий в России ежегодно растет. Это соответствует целям профильного нацпроекта.
Россия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.
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Теги:
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , ИТАР-ТАСС
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