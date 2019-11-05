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Кадыров намерен усилить работу по привлечению инвестиций в Чечню 

ТАСС + ещё 2 5 часов назад
Кадыров призвал направлять больше денег в Чечню
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил задачу перед кабинетом министров и главами районов республики активизировать работу по привлечению в регион инвестиций.
"Мы обсудили вопросы стимулирования малого и среднего предпринимательства, ход реализации задач, поставленных в секторах. Я поставил конкретную задачу перед кабинетом министров и главами районов активнее работать по привлечению дополнительных инвестиций. Халатное отношение к этому вопросу приведет к жестким кадровым решениям", — написал Кадыров во вторник в своем телеграм-канале.
При этом глава региона подчеркнул, что власти республики готовы обеспечить предпринимателей всеми необходимыми условиями и гарантиями для эффективной работы. Он также добавил, что развитие малого и среднего предпринимательства — это лишь часть комплексного подхода к решению проблемы, что необходимо создать условия для трудоустройства сотни квалифицированных специалистов, которых ежегодно выпускают вузы региона.
Правительственная комиссия Чечни уже утвердила 56 инвестиционных проектов на общую сумму более 150 млн рублей, которые будут реализованы в населенных пунктах региона.
"Это позволит создать около 200 новых рабочих мест. Для республики, где ежегодный прирост населения достигает десятки тысяч человек, это слабый результат", — написал Кадыров.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Рамзан Кадыров
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