На Украине заявили о зависимости от российского газа

Медведчук заявил о зависимости Украины от российского газа

Заявления министра энергетики Украины о достаточных запасах газа неверны, сказал в эфире телеканала «Россия 1» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук . По его словам, без прямых поставок российского газа фактически часть Украины будет заморожена. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведчук отметил, что заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о готовности Киева прекратить транзит газа из России неверно.

«Этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени и поставлять в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для потребления этого газа», — добавил политик.

Он также назвал слова Оржеля любительскими разговорами на фоне политически мотивированных действий.