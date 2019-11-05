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Медведчук заявил о зависимости Украины от российского газа 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
На Украине заявили о зависимости от российского газа
Фото: РИА Новости
Заявления министра энергетики Украины о достаточных запасах газа неверны, сказал в эфире телеканала «Россия 1» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, без прямых поставок российского газа фактически часть Украины будет заморожена. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведчук отметил, что заявление главы украинского Минэнерго Алексея Оржеля о готовности Киева прекратить транзит газа из России неверно.
«Этот газ, который можно поднимать из хранилища, его нельзя поставлять в определенных климатических условиях, когда будут очень низкие температуры в зимний период времени и поставлять в регионы юго-востока, потому что там будет недостаточно давления для потребления этого газа», — добавил политик.
Он также назвал слова Оржеля любительскими разговорами на фоне политически мотивированных действий.
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Теги:
Экономика , Компании , Виктор Медведчук , Минэнерго
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