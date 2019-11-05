Европа избавится от американских Visa и Master Card

ТАСС: последние новости

ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

В США назвали приоритетом для страны разработку ископаемых энергоресурсов

Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России