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AFP: европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Европа избавится от американских Visa и Master Card
Фото: РИА Новости
Двадцать европейских банков участвуют в разработке единой европейской платежной системы, которая могла бы заменить американские Visa, Master Card и другие, в том числе мобильные. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в отрасли.
Собеседник агентства пояснил, что зародилась идея в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) задался вопросом суверенитета платежей в Европе.
"Изначально PEPSI (Pan-European Payment System Initiative, Инициатива панъевропейской платежной системы — прим. ТАСС) была не технической, а политической", — заявил источник.
Агентство отметило, что ни одно финансовое учреждение не подтверждает свое участие, однако источники в отрасли говорят о включении в работу большинства французских банков, а также немецкого Deutsche Bank. AFP также приводит слова ответственного за банковские карты и средства оплаты французского BNP Paribas Карло Боверо, который признал, что финансовые учреждения разных стран Европы ведут обсуждение подобной инициативы.
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Теги:
Экономика , Visa , ДОЙЧЕ Банк , ЕЦБ , ИТАР-ТАСС , France-Presse
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