Ставка бита: падающая экономика Китая затянет Россию

Народный банк Китая (НБК) впервые за пять лет принял решение снизить учетную ставку. Пекин вынужден смягчать свою денежно-кредитную политику, поскольку не может поддерживать рост своей экономики на прежнем уровне. При этом замедление Китая может снизить объем товарооборота между нашими странами, что негативно скажется на росте экономики России, предсказывают эксперты.

Народный банк Китая принял решение впервые за три года снизить ключевую процентную ставку. Она оставалась неизменной с 2015 года.

Так, процентная ставка по однолетним среднесрочным кредитным займам (MLF) будет уменьшена с 3,3% до 3,25%. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Замедление роста экономики и торговый конфликт с США заставляют китайский ЦБ принять меры смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее Банк Китая понизил нормы резервирования для коммерческих банков и позволил юаню снижаться против доллара США.

Это очень не нравилось американскому президенту Дональду Трампу . Он неоднократно говорил о том, что Пекин борется против США через девальвацию юаня. Снижая курс свой валюты, Китай удешевляет стоимость своих товаров на международных рынках и делает продукцию США менее конкурентоспособной.

Первое серьезное обесценивание юаня произошло спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе с 1 сентября пошлины в 10% на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд В тот момент курс юаня достиг своего исторического минимума — 7 юаней за $1.

Поэтому инвесторы в полный голос заговорили о том, что Китай начал использовать курс юаня в качестве инструмента в торговых спорах с США. При этом на данный момент курс китайской валюты не торопится расти и находится на отметке 7,04 юаня за $1.

В ближайшее время Пекин в целом пообещал своим финансовым институтам сохранять умеренную денежно-кредитную политику, которая не будет «ни слишком жесткой, ни слишком мягкой».

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В КНР сейчас замедляется демографический рост, структурные изменения в экономике накапливаются, сокращается численность рабочей силы — все эти факторы влияют на экономику, поясняет он.

Будущее Китая связано с переходом к новой модели экономического развития, о которой было объявлено еще в 2008 году, — с опорой на внутренний рынок, приоритетным развитием высокотехнологичных отраслей экономики, изменением системы распределения доходов в обществе, созданием системы социального обеспечения и с целым рядом других нововведений, говорит эксперт.

Меняется природа экономического взаимодействия между Китаем и западными странами. С вхождением Пекина в число государств со средним уровнем дохода его роль всемирного сборочного цеха постепенно начинает снижаться, говорит Александров.

Относительно низкотехнологичные и трудозатратные производства постепенно переводятся в Индонезию и Вьетнам. Для поддержания экономического роста в условиях постепенной утраты ценовых конкурентных преимуществ и, в конечном счете, для выживания, Китай должен превратиться в самостоятельного экспортера высокотехнологичной продукции, выпускаемой китайскими компаниями под китайскими брендами, то есть в полноценного конкурента ведущих развитых экономик.

Таким образом, хотя умеренный рост Китая хорош в долгосрочной перспективе, он оказывает негативное влияние на некоторые страны, особенно на экспортеров сырья, в том числе и Россию, делает вывод аналитик.

Так, замедление китайской экономики — это проблема для России, полагает Навек Авакян, аналитик компании «БКС Брокер» . Китай закупает большое количество российской продукции, особенно нефти и газа. По данным ФТС, доля Китая в экспорте России в 2018 году составила 12,46%, а доля в импорте России — 21,92%. По доле в российском экспорте и импорте в 2018 году Китай занял первое место среди наших торговых партнеров.

Кроме того, замедление роста китайской экономики может привести и к снижению инвестиций китайских компаний в Россию, добавляет Авакян.

Впрочем, их доля и так не высока. Больше всего прямых инвестиций проекты в нашу страну в 2018 году получили от компаний из США. Об этом свидетельствуют данные исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young (EY). Далее в списке предприятия из Германии, Китая и Франции.

Но общий объем инвестиций из Китая в Россию, накопленных в 2018 году, составил всего $3,2 млрд — или всего 0,6% от общего объема всех иностранных инвестиций.