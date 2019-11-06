«Раковую опухоль» экономики назвали на Украине

Существование различного тарифа на электроэнергию для населения и промышленности является «раковой опухолью» экономики Украины. Об этом заявил новый глава Национальной комиссии, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк

Следует перестать заниматься самообманом, говоря о низком тарифе на электроэнергию, сказал он в эфире телеканала ICTV.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование", — считает Тарасюк.

Он убеждён, что выравнивание цен на электроэнергию является единственным способом поменять текущую ситуацию.