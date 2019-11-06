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«Раковую опухоль» экономики назвали на Украине 

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Существование различного тарифа на электроэнергию для населения и промышленности является «раковой опухолью» экономики Украины. Об этом заявил новый глава Национальной комиссии, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.
Следует перестать заниматься самообманом, говоря о низком тарифе на электроэнергию, сказал он в эфире телеканала ICTV.
"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование", — считает Тарасюк.
Он убеждён, что выравнивание цен на электроэнергию является единственным способом поменять текущую ситуацию.
Ранее News.ru сообщал, что глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности прекратить транспортировку газа из России. По его словам, в подземные хранилища газа (ПХГ) в настоящий момент закачано рекордное количество голубого топлива. Его достаточно для того, чтобы отопительный сезон на Украине прошёл без проблем.
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Комментарии4 
Теги:
Экономика , Видео , Валерий Тарасюк , Минэнерго
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