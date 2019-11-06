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Стали известны новые жертвы кибермошенников 

Lenta.ru + ещё 1
Появился новый вид мошенничества, ориентированный на сотрудников банков. Об этом заявили в компании «Лаборатория Касперского», передает газета «Известия».
Злоумышленники присылают сотруднику или организации письмо с предложением пройти оценку знаний и навыков. Для этого жертву просят авторизоваться на сайте с помощью рабочих логина и пароля. Отмечается, что в тексте письма может идти речь об обязательном прохождении процедуры, а также упоминаться денежное вознаграждение.
Таким образом мошенники могут получить доступ к корпоративной переписке и базам данных клиентов, если они пересылаются в открытом виде, предупредила контент-аналитик Татьяна Щербакова.
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Теги:
Экономика , Видео , Татьяна Щербакова , Лаборатория Касперского , газета "Известия"
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