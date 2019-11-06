Украина собралась получить с РФ миллиарды ни за что

Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Претензии «Нафтогаза» Газпрому выросли в пять раз — с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, зачем «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо.

В «Нафтогазе» раскрыли подробности нового иска в Стокгольмский арбитраж, по которому Газпром якобы должен 12,3 млрд долларов в дополнение к оспариваемому сейчас в суде долгу на 2,6 млрд долларов.

В марте 2018 года «Нафтогаз» потребовал от Газпрома пересмотреть транзитный тариф в сторону увеличения. По версии украинской стороны, такое право «предусмотрено в самом контракте». Необходимость пересмотра тарифа на Украине объясняют «существенными изменениями в порядке формирования транзитных тарифов» и «несоответствием действующего транзитного тарифа уровню тарифов на европейском рынке», заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

Однако Газпром отказался повышать тариф, и теперь «Нафтогаз» требует компенсацию за эти почти два года. По словам Витренко, «речь идет о разнице между тем», что украинская сторона «получила за транзит, и должна получить по пересмотренным тарифам» в период с весны 2018 года до конца 2019 года. Украина оценила эту «разницу» в «11,8 млрд долларов (плюс проценты)».

Иными словами, «Нафтогаз» считает, что Газпром, который каждый год платит за транзит порядка 3 млрд долларов, недоплачивает. В украинской компании считают, что этого мало, Газпром должен платить больше. Исходя из суммы претензий, он должен платить аж в три раза больше — примерно по 9 млрд долларов в год вместо трех.

Витренко придумал объяснение и для такого повышения. Оказывается, в новый тариф Киев включил расходы на ускоренную амортизацию основных средств ГТС в течение ожидаемого срока ее использования. Украинская сторона подчеркивает, что у нее «нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020 года».

«Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года», — сказал Витренко.

Заплатить за это по повышенному тарифу, конечно, должен Газпром.

Еще 500 млн долларов «долга» набегает из-за поставок российского газа в Донбасс. «Нафтогаз» хочет, чтобы Газпром подписал «технические и коммерческие акты (приема–передачи), которые предоставил „Нафтогаз“, без поставок газа на Донбасс за весь период. Газпром якобы нарушает обязательства по отбору газа на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

По сути, „Нафтогаз“ хочет оштрафовать Газпром за то, что он поставляет газ в ДНР и ЛНР. На самом деле, в контракте прописаны поставки газа в Донбасс, а то что Киев не контролирует местные территории, это не проблема Газпрома, считает Юшков.

»Газпром считает это как долг «Нафтогаза» перед ним, но записывает его в отдельный счет, понимая, что никогда эти деньги не вернет, как с поставками газа в Приднестровье. А «Нафтогаз» придерживается варварской позиции: если он не заказывал газ в эти точки, то пусть люди там останутся без газа и замерзнут. Если Газпром подпишется под тем, что предлагает «Нафтогаз», при этом продолжит поставки на Донбасс, то по международному праву это станет контрабандой», — поясняет эксперт ФНЭБ.

Понятно, что Газпром не пойдет на это.

Что касается нового иска, то его требования абсурдны так же, как и предыдущие. Буквально недавно «Нафтогаз» угрожал Газпрому тем, что намерен потребовать от Газпрома более 11 млрд долларов в качестве компенсаций за возможное прекращение транзита газа с 2020 года, так сказать, за упущенную выгоду от несуществующего транзита. Это было смешно, так как если контракта нет, то и обязательств — тоже никаких нет. Теперь Витренко предлагает новую версию того, почему Газпром должен десятки миллиарды долларов «Нафтогазу».

«Нафтогаз» пытается высосать из пальца кучу разных требований. Но и новые претензии выглядят абсурдными. «Нафтогаз» уже три раза подавал в Стокгольмский арбитраж иски с требованием повысить тариф на транзит, и трижды суд признавал существующий тариф экономически обоснованным, то есть каждый раз вставал на сторону Газпрома», — удивляется ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Довод Витренко о том, что этот тариф якобы не соответствует тарифу на европейском рынке, Стокгольмский суд опроверг. Поэтому шансы, что арбитраж признает сейчас эти требования на более чем 12 млрд долларов — крайне призрачны.

Аргумент, что в новый тариф входит ускоренная амортизация средств ГТС за два года вместо 30 лет — тоже выглядит натянутым.

«Украинская ГТС самортизировала основные средства, на самом деле, уже давно. Многим трубам Украины по 30-40 лет. С тех пор никакого капитального ремонта точно не делалось. Модернизация труб только обсуждалась последние десять лет, но не проводилась. В этом-то и состоит золотой бизнес Украины: она получает 3 млрд долларов в год за транзит, но ничего не вкладывает и не делает кроме текущих ремонтов», — говорит Юшков.

Более того, Киев никому, в том числе России, не дал инвестировать в модернизацию своей ГТС, заявив, что это символ украинской независимости, и теперь пожинает плоды собственного недальновидного решения. Собственно, строить обходные газопроводы Россия начала после некрасивой газовой истории 2009 года на Украине.

Самое смешное, что Витренко пошел дальше, и заявил, что «Нафтогаз» готов снизить новые многомиллиардные претензии на 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен и доходы компании от него останутся на текущем уровне (то есть на уровне 2-3 млрд долларов). Это значит, что Газпром должен продолжать транспортировать через Украину 80-90 млрд кубов газа в год еще 10-15 лет в рамках долгосрочного контракта. Но это невозможное для России условие, ведь к новому отопительному сезону 2020-2021 годов газ уже точно будут качать по обходных газопроводам, и украинский транзит будет невыгоден Газпрому. Будет ли запущен «Северного потока-2» на полную или только вполовину будет зависеть уже не от строительного процесса, а от регулирования ЕС : получит эта труба исключение из третьего энергопакета или нет.

«Если бы речь шла хотя бы о 10-15 млрд кубов, то Газпром еще мог бы рассмотреть долгосрочный контракт. Но Украина под этим не подпишется. «Нафтогаз» выдвигает явно невыполнимые условия», — констатирует эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Зачем же «Нафтогаз» выставляет такие абсурдные и заведомо невыполнимые требования и условия?

Юшков считает, что есть просто объяснение, почему Витренко снова начал говорить о миллиардах долларов, которые Газпром якобы ему должен. Оно связано с предложением российской стороны. Москва предлагает обнулить все судебные обязательства и подписать сразу и транзитный контракт, и договор на прямые поставки газа на Украину. При этом, Владимир Путин заявил, что стоимость газа при прямой покупку у Газпрома будет значительно меньше, чем у европейских трейдеров по реверсным схемам.

«Россия предлагает довольно выгодную с экономической точки зрения сделку. Даже если «Нафтогаз» отказывается от своих претензий на 2,6 млрд долларов в рамках Стокгольмского арбитража, то покупка российского газа по более низким ценам напрямую у Газпрому быстро это окупит. Нафтогаз не хочет на это идти, так как его очевидная цель — это срыв поставок газа в Европу. Чтобы оправдать, почему он не хочет идти на такую выгодную сделку, Витренко придумывает новые претензии на уже более 12 млрд долларов, которые сложнее окупить», — считает Игорь Юшков.

По какой именно цене Россия готова продавать Украине импортный газ, не говорится. Однако несложно посчитать, что даже без специальной скидки Киев сможет существенно экономить, если вернется к закупке российского газа напрямую у Газпрома по среднеевропейской цене. Сейчас же Украина берет импортный газ у европейцев, которые покупают его в России.

Только за три года — с 2016 по 2018 годы — Украина переплатила почти 1 млрд долларов за импорт реверсного газа. Если бы она покупала эти же объемы газа напрямую у Газпрома, то столько смогла бы, наоборот, сэкономить.

Так, по данным украинского министерства экономики и торговли, 199,4 доллара — это средняя цена за импортный газ для Украины в 2016 году. В это же время европейцы покупали напрямую у Газпрома в среднем по 176 долларов за ту же тысячу кубометров. То есть Киев переплачивал в среднем 23,4 доллара с каждый тысячи кубометров. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд кубометров, а значит переплатила за год 260 млн долларов.

В 2017 году Украина покупала реверсный газ в Европе в среднем по 227,8 долларов за тысячу кубометров, тогда как европейцы — у Газпрома по 200,2 доллара за тысячу кубометров. Переплата украинцев составила 27,6 долларов с каждой тысячи кубометров. В 2017 году Украина импортировала 14,1 млрд кубометров, а значит переплатила за год 390 млн долларов.

Наконец, 294,3 долларов — средняя цена за импортный газ для Украины в 2018 году. У Газпрома средняя стоимость газа для дальнего зарубежья в этот период составила 246,4 доллара. Разница 30 долларов. В итоге Украина в прошлом году переплатила за импортный газ 318 млн долларов, импортировав 10,6 млрд кубов реверсного газа.

Глава украинского минэнерго Алексей Оржель, кстати, не исключает закупок российского газа напрямую у Газпрома, что уже прогресс. Но с другой стороны он хвастается, что Украина якобы готова пройти отопительный сезон и без транзита российского газа благодаря рекордному количеству газа, которое закачано в украинские подземные хранилища газа (ПХГ).

На самом деле, даже рекордный уровень газа в хранилищах таких гарантий не дает.

Заявления главы Минэнерго Украины о достаточности запасов газа неверны, без транзита российского газа часть страны будет заморожена, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук . По его словам, газ, который можно поднимать из хранилища, будет сложно поставлять при очень низких температурах. Особенно в ситуации, когда морозы стукнут в середине или конце отопительного сезона, когда объемы в ПХГ будут низкими. Есть риск, что давления для поднятия из ПХГ достаточного объема газа будет недостаточно. Чем меньше объемы газа в ПХГ, тем ниже давление и возможности по ежесуточным отборам газа из хранилища.

Медведчук пояснил, что «без транзита газа, без прямых поставок российского газа на Украину фактически часть Украины будет заморожена». «Видимо, ему, как министру энергетики, еще это не объяснили или он до понимания этой проблемы, к сожалению, не дошел. Это все любительские разговоры на фоне политически мотивированных действий», — добавил он.

Новые иски украинского «Нафтогаза» к Газпрому являются абсурдными и мешают переговорам, считает министр энергетики России Александр Новак

«Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами», — сказал он.

Россия призывает вернуться «к теме урегулирования на базе „нулевого варианта“ по всем спорам между Россией и Украиной, при этом не рождая „новых абсурдных исков“.