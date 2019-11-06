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Китай впервые за 15 лет выпустил гособлигации на €4 млрд 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Китай выпустил гособлигации на рекордную сумму
Фото: Reuters
Правительство Китая впервые с 2004 года выпустило государственные облигации на €4 млрд Об этом в среду на переговорах с прибывшим в китайскую столицу с официальным визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Правительство Китая только что в Париже успешно выпустило облигации на €4 млрд", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
"Это первый выпуск еврооблигаций китайской стороной с 2004 года, это наша конструктивная поддержка международного финансового центра в Париже, а также серьезная мера по углублению финансового сотрудничества между Китаем, Францией и Европой", — резюмировал он.
По данным телеканала, срок погашения государственных облигаций на €2 млрд составил 7 лет, еще по одному миллиарду ценных бумаг было выпущено на 12 и 20 лет.
Макрон прибыл в Пекин из Шанхая, где принимал участие в церемонии открытия второй Китайской международной импортной выставки.
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Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Си Цзиньпин
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