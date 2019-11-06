«Золотые паспорта»: россияне могут потерять Кипр

Популярный у россиян курорт и офшор — Кипр — подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне. Если Еврокомиссия заявку одобрит, кипрская недвижимость вырастет в цене, и доступность кипрских пляжей для россиян снизится.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис сообщил, что правительство страны хотело бы присоединиться к Шенгенской зоне.

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов», — информировал руководитель кипрского внешнеполитического ведомства.

Он рассчитывает на вхождение Кипра в «шенген» уже в сентябре следующего года.

Заплати 2 млн евро и загорай

Кипр с 2004 года входит в ЕС. Более того, с 2008 года страна также в зоне евро. Но шенгенское соглашение на Кипре не действует. Хотя ранее этой страной предпринимались попытки обрести полноценный европейский статус.

Последняя попытка датирована 2016 годом. Тогда у Европейской комиссии, что называется, возникли вопросы к властям этой средиземноморской страны. Дело в том, что Еврокомиссия была недовольна тем, что Кипр, как и Мальта, разрешили иностранцам получать гражданство ЕС через покупку недвижимости или местного бизнеса.

Правда, стоимость инвестиции должна составлять немалую сумму — от 2 млн евро.

«Но есть нюанс, Кипр разрешил гражданам других государств приобретать недвижимость в обмен на паспорт гражданина ЕС, раздробив эту сумму на несколько частей. Разрешено покупать хоть 10 объектов недвижимости и только один объект для проживания будущего гражданина должен быть не дешевле 500 тысяч евро», — поясняет Филипп Березин, эксперт портала зарубежной недвижимости Prian.ru.

ЕК посчитала, что получение гражданства ЕС таким способом дает возможность проникать в Европу криминальным авторитетам. В итоге увеличивается риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Требования к претендентам с тех пор были ужесточены, и вступление в Шенгенскую зону перенесли до лучших времен. Сейчас, на фоне фактически бесконтрольного потока мигрантов из стран Африки и Азии, лучшие времена, похоже, наступили.

Президент Кипра Никос Анастасиадис уже пообещал отозвать «золотые паспорта», если выяснится, что гражданство за инвестиции было предоставлено «по ошибке».

Скорее всего, заявка Кипра на вхождение в «шенген» будет удовлетворена, но требования к инвестиционному гражданству станут жестче, прогнозирует Березин.

Стоит обратить внимание на еще одну особенность правового статуса Кипра. С 1974 года остров разделен на две части — греческую и турецкую. Республика Кипр (южная часть острова) — признанное во всем мире государство, член ЕС. Турецкая Республика Северного Кипра не признана мировым сообществом де-юре, но де-факто реально существующее и проводящее независимую политику. По крайней мере, независима эта республика от ЕС и Кипра.

Христодулидис, подавая заявку на вступление в Шенгенскую зону, как раз аргументировал свою просьбу соображениями безопасности. С учетом наличия на острове буферной зоны ООН , фактически госграницы, он попросил определить, как власти острова должны будут взаимодействовать с ЕС, чтобы «обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр».

Противостояние двух стран давно не имеет горячей фазы, но вносит напряжение. По этой причине некоторые предпочитают отказываться от отдыха на острове. Сейчас к этой проблеме добавится еще одна — доплата за шенгенскую визу.

«Если Кипр войдет в шенгенскую зону, то часть туристов они, особенно на первых порах, потеряют», — говорит Юрий Барзыкин, заглавы Российского союза туриндустрии.

Сейчас разрешение на въезд можно получить бесплатно в режиме онлайн. «Впрочем, среди стран Средиземноморья идет негласная конкуренция за потребителя туруслуг, и Кипр, скорее всего, будет заманивать туристов выдачей мультивиз, длинных виз», — предполагает Барзыкин.

У Кипра имеется еще одно преимущество перед прямыми конкурентами — Испанией, Италией, Францией или Португалией — пляжный сезон здесь длится дольше, а стоимость жизни ниже, отмечают эксперты.

На долю туризма приходится порядка 20% доходов кипрского бюджета.

Эксперты затруднились с оценкой, насколько могут вырасти цены на недвижимость на Кипре после присоединения страны к Шенгену. Но цены за квадратный метр здесь уже несколько лет увеличиваются. И растет количество сделок с недвижимостью.

По данным Земельной палаты Кипра, в 2016 году количество сделок выросло на 43%, в 2017-м — на 24%, в прошлом году — на 21%.

«За девять месяцев этого года рост продаж в секторе недвижимости составил 15%, было зафиксировано 7736 сделок, включая покупки жилья местными жителями и иностранцами», — уточняет Березин.

При этом он отмечает, что на докризисный уровень 2008 года сектор недвижимости пока не вышел.

Официальных данных о приобретении недвижимости россиянами на Кипре нет.

«Но Ларнака и Лимассол очень русские города, а Пафос обживают преимущественно иностранцы», — говорит Березин.

Кипр — излюбленное место для хранения средств россиян. Они переводили сюда свои сбережения и инвестиции по целому ряду причин: низкие налоги, стабильная валюта и смена гражданства в обмен на покупку недвижимости или предприятий.

Дело в том, что начиная с прошлого года Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США . Речь идет о требовании США к Кипру следовать ограничениям в рамках исполнения американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Как выяснила тогда «Газета.Ru», с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставили закрыть счета.

Власти Кипра по сути оказались тогда между молотом и наковальней: с одной стороны, массовый исход российского капитала и вывод активов может привести к полномасштабному кризису в банковской сфере, с другой — ссориться с США никто не хочет.

Будет ли еще больше ужесточено фактически офшорное законодательство Кипра в следующем году с присоединением к «шенгену»? Сейчас за возможными изменениями правого статуса Кипра российские инвесторы следят внимательно.

ВВП Кипра примерно на 60% формируется за счет банковского и финансового секторов, из них до 20% формируется за счет организаций, так или иначе связанных с российским капиталом.