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ЦБ обеспокоен низкими темпами роста российской экономики 

ТАСС + ещё 1 48 минут назад
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики
Фото: РИА Новости
Банк России обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза. Об этом в Совете Федерации сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Темпы роста, которые оказались ниже прогноза, ожиданий, не могут не беспокоить. Безусловно, темпы экономического роста связаны и с внутренними, и с внешними факторами. Внутренние, прежде всего, по оценке Банка России, — проблема инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничила деловую активность. Внешняя — замедление мировой экономики, которое влечет за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост", — сказала она.
При этом, по словам главы ЦБ, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.
В сентябре Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, темпы роста российской экономики в 2020-2021 году также пересмотрены вниз.
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Комментарии6 
Теги:
Экономика , Центральный банк России
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