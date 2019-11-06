Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.78
70.61
70.79
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
62.80
+0.19 Золото
1486.12
+0.01 РТС
1458.28
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1087
–0.0038
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

Совфед закрепил сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.
Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.
Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.
ТАСС: последние новости
Минфин закупит валюту с 8 ноября по 5 декабря на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти Минфин закупит валюту с 8 ноября по 5 декабря на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки ЦБ зафиксировал высокие темпы прироста ипотеки ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных 
Теги:
Экономика , Видео , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ни веры, ни денег: почему россияне не копят на пенсию
Ни веры, ни денег: почему россияне не копят на пенсию 1
Минфин увеличит закупки валюты
Минфин увеличит закупки валюты 1
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Минфин предложил приватизировать пять компаний 6
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных 1
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные 1
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение