Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
63.93
70.60
70.81
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.69
71.35
Индексы и котировки Brent
62.58
+0.11 Золото
1481.60
–0.03 РТС
1484.19
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1076
–0.0055
23.10
1.1131
04.11
24.10
13.10

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1% 

Прайм + ещё 1 47 минут назад
Недельная инфляция в РФ ускорилась
Фото: ТАСС
Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,4%, сообщает Росстат.
В этот раз "отчетный" период чуть больше недели из-за выходного 4 ноября, в День народного единства. На предыдущей неделе инфляция была нулевой, а перед ней — также 0,1%. До этого почти три месяца, с 23 июля по 14 октября, фиксировались или дефляция, или нулевая инфляция, то есть потребительские цены в среднем по стране или снижались, или оставались на прежнем уровне.
"За период с 29 октября по 5 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала ноября он составил 100,1%, с начала года — 102,4%", — говорится в сообщении.
За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,8%, куриные яйца — на 1,2%, пастеризованное молоко — на 0,4%, сычужные сыры — на 0,3%, мороженую рыбу, сметану и карамель — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2%, пшено — на 1,3%, мясо кур — на 0,5%, свинину и ржаной хлеб — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры — 8%, огурцы — 5,6%. В то же время морковь стала дешевле на 1,1%, белокочанная капуста и яблоки — на 0,6%, репчатый лук — на 0,4%.
Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,8%.
Официальный прогноз Минэкономразвития прогноз по инфляции на 2019 год составляет 3,8%, ЦБ — 3,2-3,7%. При этом реально министерство уже ожидает показатель в диапазоне 3-3,3%.
Видео дня. Кому и на каких условиях дают ипотечные каникулы
Прайм: последние новости
Биржи Европы растут на фоне новостей по торговле США и КНР и отчетов компаний Биржи Европы растут на фоне новостей по торговле США и КНР и отчетов компаний ЦБ РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у страховой компании "АСКО-Жизнь" ЦБ РФ отозвал еще одну лицензию у страховой компании "АСКО-Жизнь"
Комментарии 
Теги:
Экономика , Личный счет , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас