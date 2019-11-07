Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,1%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,4%, сообщает Росстат

В этот раз "отчетный" период чуть больше недели из-за выходного 4 ноября, в День народного единства. На предыдущей неделе инфляция была нулевой, а перед ней — также 0,1%. До этого почти три месяца, с 23 июля по 14 октября, фиксировались или дефляция, или нулевая инфляция, то есть потребительские цены в среднем по стране или снижались, или оставались на прежнем уровне.

"За период с 29 октября по 5 ноября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала ноября он составил 100,1%, с начала года — 102,4%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,8%, куриные яйца — на 1,2%, пастеризованное молоко — на 0,4%, сычужные сыры — на 0,3%, мороженую рыбу, сметану и карамель — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2%, пшено — на 1,3%, мясо кур — на 0,5%, свинину и ржаной хлеб — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры — 8%, огурцы — 5,6%. В то же время морковь стала дешевле на 1,1%, белокочанная капуста и яблоки — на 0,6%, репчатый лук — на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,8%.